Uomini e Donne, Samantha Curcio resta sola: è un caso record a Uomini e Donne (Di giovedì 25 marzo 2021) Samantha Curcio, a quanto pare, è rimasta sola. La caliente tronista curvy di Uomini e Donne ha ricevuto più di una delusione, ultimamente, tra cui quella inflittagli dal corteggiatore Gero natale che dopo essere uscito con lei ha deciso di abbandonare il programma. Samantha Curcio è seduta sul trono del programma da appena un mese, eppure sembra che per lei siano già emerse tantissime difficoltà. Nessuno di coloro per i quali sembra aver avuto interesse -e che si sono dichiarati interessati a lei- si è dimostrato il principe azzurro, ma nemmeno uno dei suoi scudieri. Poche le esterne vissute con i corteggiatori: il rapporto più intenso rimarrebbe quello con Gero Natale, che però dopo le esterne ha deciso di abbandonare il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021), a quanto pare, è rimasta. La caliente tronista curvy diha ricevuto più di una delusione, ultimamente, tra cui quella inflittagli dal corteggiatore Gero natale che dopo essere uscito con lei ha deciso di abbandonare il programma.è seduta sul trono del programma da appena un mese, eppure sembra che per lei siano già emerse tantissime difficoltà. Nessuno di coloro per i quali sembra aver avuto interesse -e che si sono dichiarati interessati a lei- si è dimostrato il principe azzurro, ma nemmeno uno dei suoi scudieri. Poche le esterne vissute con i corteggiatori: il rapporto più intenso rimarrebbe quello con Gero Natale, che però dopo le esterne ha deciso di abbandonare il ...

