Uomini e donne: Gemma ci ricasca. Maurizio la lascia (Di giovedì 25 marzo 2021) Gemma Galgani di nuovo in lacrime per la fine di un nuovo sogno d'amore. Maurizio Giaroni ha lasciato Uomini e donne sbugiardato da Tina Cipollari, che lo mette con le spalle al muro. La dama torinese ritiene nuovamente l'opinionista la responsabile dei suoi fallimenti amorosi… Gemma piange. Sedotta (di nuovo) e abbandonata. La dama del Trono over di Uomini e donne ci aveva sperato: aveva letto in un

