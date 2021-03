Uomini e Donne: dietro le quinte l’imprevisto che lascia senza parole Maria de Filippi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il programma condotto da Maria De Filippi va in onda tutti i pomeriggio e quello che è successo dietro le quinte ha stupito anche lei. Uomini e Donne la puntata di oggi è stata piena di momenti particolariUomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi, ma oggi è accaduto qualcosa che ha lasciato stupita anche lei. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e tutto quello che riguarda quanto accaduto dietro le quinte. Maria De Filippi senza parole Nella puntata che abbiamo avuto modo di vedere oggi è stata registrata in data 12 marzo, ed è stata ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il programma condotto daDeva in onda tutti i pomeriggio e quello che è successoleha stupito anche lei.la puntata di oggi è stata piena di momenti particolariè uno dei programmi di maggior successo diDe, ma oggi è accaduto qualcosa che hato stupita anche lei. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e tutto quello che riguarda quanto accadutoleDeNella puntata che abbiamo avuto modo di vedere oggi è stata registrata in data 12 marzo, ed è stata ...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - parentz_ : RT @flowyrus: sono sempre le donne a dover portare questi uomini ricchi coglioni sulla buona strada, ma perché ancora esistono? https://t.c… - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni shock: Un corteggiatore lascia il trono classico -