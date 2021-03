Un Consiglio Europeo di estrema rilevanza a un anno dalla pandemia (Di giovedì 25 marzo 2021) I leader dell’Unione europea il 25 e il 26 marzo in videoconferenza a un anno dalla pandemia Raffaele Panico Per l’Italia è un vertice fondamentale, ed avviene con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani 26 marzo, presente alla Videoconferenza dei membri del Consiglio Europeo e all’Eurosummit. Siamo giunti ad un anno dal 26 marzo 2020 quando il Consiglio Europeo riconosceva la pandemia di COVID-19 come una sfida senza precedenti per l’Europa. Dopo un anno di distanza, molto è cambiato nel panorama internazionale e nei vari Paesi, e ci si aspetta anzitutto la soluzione della crisi sanitaria. La prima Sessione dei lavori inizia oggi alle 13.00 “sulla risposta alla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) I leader dell’Unione europea il 25 e il 26 marzo in videoconferenza a unRaffaele Panico Per l’Italia è un vertice fondamentale, ed avviene con il Presidente del, Mario Draghi, oggi e domani 26 marzo, presente alla Videoconferenza dei membri dele all’Eurosummit. Siamo giunti ad undal 26 marzo 2020 quando ilriconosceva ladi COVID-19 come una sfida senza precedenti per l’Europa. Dopo undi distanza, molto è cambiato nel panorama internazionale e nei vari Paesi, e ci si aspetta anzitutto la soluzione della crisi sanitaria. La prima Sessione dei lavori inizia oggi alle 13.00 “sulla risposta alla ...

