Ue, al via oggi il Consiglio europeo con Joe Biden: i temi sul tavolo, dai vaccini alla Russia (Di giovedì 25 marzo 2021) Al via oggi il Consiglio europeo che dopo quattro anni di “gelo” transatlantico vedrà anche la partecipazione del presidente Usa Joe Biden, il quale è atteso in serata in un collegamento di mezz’ora: sul tavolo dei “27 + 1” la sfida globale dei vaccini, il meccanismo europeo di export, il Mercato Unico, le relazioni dell’Ue con Russia e Turchia e la trasformazione digitale. Ieri il premier Mario Draghi, nelle sue comunicazioni alle Camere, ha anticipato la posizione dell’Italia rispetto ai temi al centro del vertice, ed espresso soddisfazione per la presenza del capo della Casa Bianca, in un momento in cui l’Unione Europea ha bisogno di aiuto per uscire dall’impasse vaccini e garantire al continente una quantità ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Al viailche dopo quattro anni di “gelo” transatlantico vedrà anche la partecipazione del presidente Usa Joe, il quale è atteso in serata in un collegamento di mezz’ora: suldei “27 + 1” la sfida globale dei, il meccanismodi export, il Mercato Unico, le relazioni dell’Ue cone Turchia e la trasformazione digitale. Ieri il premier Mario Draghi, nelle sue comunicazioni alle Camere, ha anticipato la posizione dell’Italia rispetto aial centro del vertice, ed espresso soddisfazione per la presenza del capo della Casa Bianca, in un momento in cui l’Unione Europea ha bisogno di aiuto per uscire dall’impassee garantire al continente una quantità ...

