Trafficanti e ong | le relazioni pericolose

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ragusa, Trapani, Trieste: le procure stanno accertando i risvolti economici sulle rotte di migranti. E nelle indagini sono coinvolte organizzazioni non governative. «Van Diest Stephan quale team leader della ong Medici senza frontiere (…) presente a bordo alle ore 6.30 circa del 25 giugno 2017, in prossimità delle acque territoriali libiche "imbarca" circa 608 migranti scortati in maniera organizzata e controllata da(…). In tal modo procedendo a una vera e propria consegna concordata» si legge a pagina 13 dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Trapani. È solo uno dei 29 capi d'accusa nei confronti di 24 indagati comprese due colossi umanitari, Save the children e Medici senza frontiere, ong accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che fra il 2016 e 2017 hanno portato decine di migliaia di persone in ...