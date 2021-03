Svegliati amore mio anticipazioni: la piccola Sara guarirà? (Di giovedì 25 marzo 2021) Che cosa succederà nella seconda puntata di Svegliati amore mio? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento. Svegliati amore mio torna il 31 marzo 2021 con la seconda puntata! Ci ritroviamo al fianco di Nanà che sta lottando contro tutti per salvare la vita della sua bambina. Ha capito che la piccola si è ammalata, come molti altri bambini della città in cui vive, per colpa delle polveri sottili che arrivano dall’acciaieria, la stessa che mette in difficoltà ogni giorno. Sergio infatti ha rischiato di morire ma alla fine ce l’ha fatta. Sua moglie continua a chiedergli di lasciare quel posto di morte, dopo gli ultimi fatti, Sergio deciderà di andare via? Nel frattempo la piccola Sara continua a stare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021) Che cosa succederà nella seconda puntata dimio? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento.mio torna il 31 marzo 2021 con la seconda puntata! Ci ritroviamo al fianco di Nanà che sta lottando contro tutti per salvare la vita della sua bambina. Ha capito che lasi è ammalata, come molti altri bambini della città in cui vive, per colpa delle polveri sottili che arrivano dall’acciaieria, la stessa che mette in difficoltà ogni giorno. Sergio infatti ha rischiato di morire ma alla fine ce l’ha fatta. Sua moglie continua a chiedergli di lasciare quel posto di morte, dopo gli ultimi fatti, Sergio deciderà di andare via? Nel frattempo lacontinua a stare ...

