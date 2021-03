Sorpreso a scuoiare un cervo catturato con un laccio metallico | denunciato

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Continua l’attività di controllo della fauna selvatica del servizio di Polizia della Provincia di Bergamo. Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi mesi, gli agenti di via Tasso hanno accertato gravi illeciti in danno dei numerosi ungulati che abitano le montagne bergamasche e dell’avifauna, stanziale e migratoria. Alle pendici del Monte Alben, durante un controllo nell’ambito della caccia al Camoscio, sono stati sorpresi due residenti in zona che si sono resi protagonisti del trafugamento di un capo da loro stessi abbattuto e mai consegnato al centro di verifica del Comprensorio alpino di caccia della Valle Seriana. Analogo episodio si è verificato sul Monte Alino, dove altri due cacciatori residenti in media Valle Seriana sono stati fermati dalla Polizia provinciale dopo aver abbattuto un esemplare maschio adulto disenza autorizzazione e senza ...