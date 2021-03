Serracchiani e Madia, una poltrona per due: Pd diviso sulla capogruppo alla Camera (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Pd e le donne. Chiusa la partita del Senato con la Simona Malpezzi è subentrata al renziano Marcucci – partita non propri indolore – a Montecitorio le cose sono più complicate del previsto. C’è una poltrona per due. L’assemblea del gruppo Pd si conclude infatti con la possibilità di una doppia candidatura femminile per la ‘successione’ di Graziano Delrio: Debora Serracchiani e Marianna Madia sono di fatto in campo; e martedì è fissata una nuova riunione per l’elezione della nuova capogruppo. Ci sarà una conta? “E’ auspicabile che si arrivi a una candidatura unitaria ma l’obiettivo che si arrivi a un’intesa non è conditio sine qua non”, spiegano fonti parlamentari dem all’Adnkronos. Pd diviso tra Madia e Serracchiani In piena emergenza vaccinale, in piena terza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Pd e le donne. Chiusa la partita del Senato con la Simona Malpezzi è subentrata al renziano Marcucci – partita non propri indolore – a Montecitorio le cose sono più complicate del previsto. C’è unaper due. L’assemblea del gruppo Pd si conclude infatti con la possibilità di una doppia candidatura femminile per la ‘successione’ di Graziano Delrio: Deborae Mariannasono di fatto in campo; e martedì è fissata una nuova riunione per l’elezione della nuova. Ci sarà una conta? “E’ auspicabile che si arrivi a una candidatura unitaria ma l’obiettivo che si arrivi a un’intesa non è conditio sine qua non”, spiegano fonti parlamentari dem all’Adnkronos. PdtraIn piena emergenza vaccinale, in piena terza ...

