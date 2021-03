Questa sera all’Isola dei Famosi sbarcherà un nuovo naufrago

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nuova puntata dell’Isola dei2021,in arrivo:in Honduras Andrea Cerioli come avevamo riportato già qualche giorno fa. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha concluso il periodo di quarantena e potrà finalmente iniziare la sua avventura assieme agli altri naufraghi. Andrea Cerioli si inserisce proprio in un momento “tragico” per i concorrenti. La scorsa settimana, infatti, Akash Kumar ha deciso di abbandonare il reality scatenando una dura polemica. Anche il visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di lasciare Parasite Island dopo la sua eliminazione al televoto. Quindi, adesso, ci sono due concorrenti in meno fra le fila del cast. Non si sa ancora a quel gruppo verrà assegnato Andrea ...

Dopo numerose news e il suo arrivo in Honduras, il buon Andrea Cerioliè pronto a sbarcare ufficialmente all' Isola dei Famosi 2021 , non prima di avere effettuato un giochino spiegato bene (!?) da Massimiliano Rosolino. Andrea Cerioli entra all'Isola dei ...