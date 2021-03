Premier League | ecco le date della stagione 2021 2022 | si parte il 14 agosto

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lacalcistica 2020/è quasi giunta agli sgoccioli e laha iniziato a guardare al futuro, annunciando ufficialmente ledel prossimo nuovo campionato. La trentesima edizione del torneo, almeno con questa denominazione, prenderà il via nella giornata di sabato 14, ritornando all’origine rispetto al ritardoprecedentedovuto alla pandemia di Covid-19. L’ultimo turno di campionato, invece, verrà disputato domenica 22 maggiocon tutte le gare in contemporanea per emettere tutti gli ultimi verdetti, dall’assegnazione del titolo alle retrocessione, passando per i piazzamenti europei. #PL Shareholders have agreed the ...