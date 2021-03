Parlamento olandese evacuato per un allarme bomba (Di giovedì 25 marzo 2021) . L’intera zona è stata transennata. L’AJA (OLANDA) – . Come riportato dai media locali, che citano le autorità, l’intera struttura è stata sgombrata per effettuare tutte le verifiche del caso. La zona, inoltre, è stata transennata per ispezionare l’edificio e l’area circostante. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) . L’intera zona è stata transennata. L’AJA (OLANDA) – . Come riportato dai media locali, che citano le autorità, l’intera struttura è stata sgombrata per effettuare tutte le verifiche del caso. La zona, inoltre, è stata transennata per ispezionare l’edificio e l’area circostante. Notizia in aggiornamento

Advertising

Agenzia_Ansa : Gran parte degli uffici del parlamento olandese all'Aja sono stati evacuati in seguito ad un allarme bomba. Lo ha r… - Linkiesta : L’inaspettato exploit di Volt Olanda alle elezioni nei Paesi Bassi. Il movimento politico paneuropeo fondato nel 2… - oscarvalle1984 : RT @TgLa7: Polizia olandese, allarme bomba rientrato al parlamento 'Non e' stato trovato nulla' dopo evacuazione - Yogaolic : RT @TgLa7: Polizia olandese, allarme bomba rientrato al parlamento 'Non e' stato trovato nulla' dopo evacuazione - ZenatiDavide : Allarme bomba rientrato, ma evacuato Parlamento olandese all’Aja: La chiusura del complesso del parlamento olande… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento olandese Allarme bomba, evacuato il parlamento olandese all'Aja Gran parte degli uffici del parlamento olandese all'Aja sono stati evacuati in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E' stata chiusa anche la piazza antistante l'...

Paesi Bassi: allarme bomba all'Aia, evacuata parte degli uffici del Parlamento Amsterdam, 25 mar 18:07 - Un allarme bomba all'Aia ha portato all'evacuazione di una parte degli uffici del Parlamento olandese. Lo ha confermato la polizia della provincia dell'Olanda meridionale. L'allarme, avvenuto dopo le 17.30, ha portato anche allo sgombero della piazza Het Plein, vicino al palazzo ...

Allarme bomba, evacuato il parlamento olandese all'Aja - Europa ANSA Nuova Europa Olanda, allarme bomba al parlamento dell’Aja: evacuato edificio e chiusa la piazza antistante Il parlamento all’Aja, in Olanda, è stato evacuato in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E’ stata chiusa anche la piazza antistante l’edi ...

Allarme bomba, evacuato il parlamento olandese all'Aja Gran parte degli uffici del parlamento olandese all'Aja sono stati evacuati in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E' stata chiusa anche l ...

Gran parte degli uffici delall'Aja sono stati evacuati in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E' stata chiusa anche la piazza antistante l'...Amsterdam, 25 mar 18:07 - Un allarme bomba all'Aia ha portato all'evacuazione di una parte degli uffici del. Lo ha confermato la polizia della provincia dell'Olanda meridionale. L'allarme, avvenuto dopo le 17.30, ha portato anche allo sgombero della piazza Het Plein, vicino al palazzo ...Il parlamento all’Aja, in Olanda, è stato evacuato in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E’ stata chiusa anche la piazza antistante l’edi ...Gran parte degli uffici del parlamento olandese all'Aja sono stati evacuati in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E' stata chiusa anche l ...