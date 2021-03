OSCAR | I PRODUTTORI ACCOLGONO NUOVI TALENTI

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 25 marzo 2021): idello spettacolo degli® Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh hanno annunciato oggi 14 membri chiave del team di produzione per il 93 °®, che andrà in onda in diretta su ABC domenica 25 aprile 2021. Chi è Rob Paine? Rob Paine è stato associato alla trasmissione deglida più di 20 anni e ritorna come produttore supervisore. Paine ha più di 200 eventi televisivi al suo attivo e ha ottenuto otto nomination ai Primetime Emmy® Award, una nomination ai Daytime Emmy Award e un Peabody Award. Infatti i suoi crediti includono “Celebrating America”, “A West Wing Special to Benefit When We All Vote”, 12 Super Bowl Halftime Shows, “The Kennedy Center Honors” e “Primetime Emmy Awards”. Jeannae Rouzan-Clay La co-produttrice Jeannae Rouzan-Clay si unisce al ...