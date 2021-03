Advertising

QuiNewsPisa : Micropali per contenere la carreggiata in Fipili -

LASTRA A SIGNA - Si è appena conclusa la realizzazione dei, utili alla messa in sicurezza della carreggiata in direzione Firenze in questo momento ...- ha detto il sindaco Angela Bagni -...I lavori stanno andando avanti, si è appena conclusa la realizzazione dei, utili alla ...io o uno dei miei assessori ci rechiamo qui sul posto " ha spiegato il sindaco Angela Bagni -...LASTRA A SIGNA: L’urgenza è bloccare la deformazione dei terrapieni crollati che non consentono la riapertura della carreggiata della FiPiLi in direzione Firenze ...Aree pubbliche 24 Marzo 2021 Lavori frana: oggi, via di Quercianella chiusa per alcune ore. Livorno, 24 marzo 2021 – Lavori frana, via di Quercianella chiusa per alcune ore. Ogg ...