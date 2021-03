Luis Fabiano ricoverato a causa del Covid-19: O Fabuloso è in ospedale (Di giovedì 25 marzo 2021) Continuano a registrarsi nuovi casi al Covid-19, soprattutto in Brasile. La pandemia ha condizionato inevitabilmente anche il mondo del pallone, nelle ultime ore si è verificato un episodio che riguarda il calcio. L’ex attaccante Luis Fabiano è stato ricoverato in ospedale, l’annuncio è arrivato direttamente dal suo entourage. Il brasiliano era risultato positivo al Coronavirus ed è sotto osservazione in un reparto generale di un ospedale di San Paolo. “Ha avuto sintomi legati alla malattia e il suo medico gli ha consigliato di andare in ospedale per un monitoraggio più attento”, ha detto il portavoce. Lo stesso Luis Fabiano ha tranquillizzato tutti: “Grazie per la vostra preoccupazione, messaggi positivi e preghiere. Adesso sono in ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Continuano a registrarsi nuovi casi al-19, soprattutto in Brasile. La pandemia ha condizionato inevitabilmente anche il mondo del pallone, nelle ultime ore si è verificato un episodio che riguarda il calcio. L’ex attaccanteè statoin, l’annuncio è arrivato direttamente dal suo entourage. Il brasiliano era risultato positivo al Coronavirus ed è sotto osservazione in un reparto generale di undi San Paolo. “Ha avuto sintomi legati alla malattia e il suo medico gli ha consigliato di andare inper un monitoraggio più attento”, ha detto il portavoce. Lo stessoha tranquillizzato tutti: “Grazie per la vostra preoccupazione, messaggi positivi e preghiere. Adesso sono in ...

