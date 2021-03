Lombardia rossa, Lazio in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori delle Regioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Venerdì l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sui nuovi colori delle Regioni. Incontro governatori Gelmini. Salvini: «Aprile sia il mese della rinascita» Leggi su corriere (Di giovedì 25 marzo 2021) Venerdì l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sui. Incontro governatori Gelmini. Salvini: «Aprile sia il mese della rinascita»

Advertising

Corriere : Lombardia ancora rossa, Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori del... - Corriere : ?? Ecco i nuovi colori delle regioni - MediasetTgcom24 : Covid, Lazio verso arancione: Lombardia resta rossa #coronavirus - vitaindiretta : 'Nonostante l'indice Rt sia in discesa, la Lombardia rimarrà in zona rossa' Milano, gli aggiornamenti di @forlanilu… - grai_69 : Ultima presa per il culo...lombardia ancora rossa ma chi prendiamo in giro....vedete in giro la gente che circola v… -