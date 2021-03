L’Australia lancia allarme invasione | timore per il “ragno dei cunicoli”

Leggi su zon

(Di giovedì 25 marzo 2021) Gli alluvioni costringono gli animali australiani fuori dal proprio habitat.teme l’dei “Sydney funnel-web spider”, uno dei ragni più velenosi al mondo Dopo una serie di devastanti alluvioni,deve fare i conti con un nuovo pericolo. Le alluvioni, tra le più violente degli ultimi dieci anni, hanno costretto molti animali a lasciare il proprio habitat naturale, con il rischio che questi possano così riversarsi nei centri abitati. Si teme in particolare per ilatrax robustus, una delle tipologie ditra le più velenose al mondo. Ilaustraliano Il Sydney funnel-web spider, anche conosciuto come il “dei”, vive nell’area di Sydney, una delle città australiane maggiormente colpita ...