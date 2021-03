Iva Zanicchi punzecchia Patty Pravo: “Si è trasformata, colpa dei chirurghi” (Di giovedì 25 marzo 2021) La vera forza di Iva Zanicchi è che a 80 anni si è concessa il lusso di dire sempre quello che pensa, anche a costo di pestare qualche piede o essere inopportuna. La cantante (Il Messaggero ha riportato il suo presunto cachet a L’Isola dei Famosi) non si è mai fatta problemi a lanciare shade alle colleghe e l’ultima che ha bacchettato è stata Patty Pravo, “colpevole” di essersi ritoccata troppo dal chirurgo. “Amanda Lear ha detto che quando incontra Patty Pravo le dice: ‘tu sei l’unica che ancora si riconosce nelle foto’? Patty è sempre autoironica ma ha ragione: lei stessa era un’icona incredibile, ora si è trasformata molto e ha fatto male. Penso a Virna Lisi con cui ho lavorato quando aveva 75 anni ed era bellissima con quelle rughette. Ora vedo queste bocche come ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021) La vera forza di Ivaè che a 80 anni si è concessa il lusso di dire sempre quello che pensa, anche a costo di pestare qualche piede o essere inopportuna. La cantante (Il Messaggero ha riportato il suo presunto cachet a L’Isola dei Famosi) non si è mai fatta problemi a lanciare shade alle colleghe e l’ultima che ha bacchettato è stata, “colpevole” di essersi ritoccata troppo dal chirurgo. “Amanda Lear ha detto che quando incontrale dice: ‘tu sei l’unica che ancora si riconosce nelle foto’?è sempre autoironica ma ha ragione: lei stessa era un’icona incredibile, ora si èmolto e ha fatto male. Penso a Virna Lisi con cui ho lavorato quando aveva 75 anni ed era bellissima con quelle rughette. Ora vedo queste bocche come ...

