Italia-Irlanda del Nord | Bonucci | “Piace atteggiamento di Mancini”

"Oggi abbiamo sbagliato tanto nel secondo tempo a livello tecnico. C'erano gli spazi per far male all'Irlanda ma quello che piace da quando è arrivato Mancini è l'atteggiamento, la voglia di far gioco. È uno spirito che ci può portare lontano". Queste le parole di Leonardo Bonucci, alla centesima presenza in nazionale, dopo la vittoria dell'Italia nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Si tratta del 23° risultato utile consecutivo per gli azzurri. "Merito del ct, dello staff e della disponibilità dei giocatori che sono pronti a recepire le idee. I giovani sono di grande talento con predisposizione al sacrificio – prosegue il difensore alla Rai – L'eliminazione del 2018 è una ferita che rimarrà ma di lì prenderemo la fame. Questa vittoria la dedichiamo a chi sta ...

