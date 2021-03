It Takes Two molto apprezzato dalla critica e diventa per ora il titolo con la valutazione più alta del 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) A quanto pare, Josef Fares e il suo team Hazelight hanno centrato l'obiettivo con il nuovo It Takes Two. Il gioco in arrivo domani, 26 marzo, su PC e console sta riscuotendo parecchio successo presso la critica. Stando alle recensioni, infatti, It Takes Two è diventato, per ora, il titolo con la valutazione più alta del 2021. Molti di voi potrebbero pensare che in questi primi mesi dell'anno non ci sono state grandi uscite, ma il successo ottenuto finora da It Takes Two è significativo, soprattutto considerando che non si tratta di una produzione enorme. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) A quanto pare, Josef Fares e il suo team Hazelight hanno centrato l'obiettivo con il nuovo ItTwo. Il gioco in arrivo domani, 26 marzo, su PC e console sta riscuotendo parecchio successo presso la. Stando alle recensioni, infatti, ItTwo èto, per ora, ilcon lapiùdel. Molti di voi potrebbero pensare che in questi primi mesi dell'anno non ci sono state grandi uscite, ma il successo ottenuto finora da ItTwo è significativo, soprattutto considerando che non si tratta di una produzione enorme. Leggi altro...

