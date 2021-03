«Io feto | tu aborto» | biglietti choc nella classe di una ragazza che aveva abortito Rabbia sui social

Advertising

repubblica : Piacenza, torna a scuola dopo l'aborto e sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un fe… - Corriere : Torna a scuola dopo l’aborto: sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un feto - fanpage : Episodio vergognoso in una scuola superiore italiana. - Carlo213Ge : Ripetiamolo: il feto non è 'corpo della donna'. L'aborto è una possibile tragica necessità che va normata (perché… - VaniaDelli : Piacenza, torna a scuola dopo l'aborto e sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un fe… -

Ultime Notizie dalla rete : feto aborto

... "Questo eri tu", "Mi hanno buttato in mezzo all'utero e ne sono uscito embrione" e "Io, tu". È accaduto in un istituto superiore di Piacenza a una ragazzina, esentata dalla didattica a ...... ma sulla porta dell'aula e nel corridoio del suo piano ha trovato appesi quattro biglietti scioccanti con l'immagine riprodotta di une frasi allusive, offese irrispettose delle sue scelte. Un ...Bullismo, studentessa torna a scuola dopo l'aborto e in classe trova bigliettini con feti disegnati. Ecco il caso che sta indignando ...Biglietti choc in una scuola di Piacenza: “Io feto, tu aborto” “Ho bisogno di affetto”, “Questi eri tu”, le terribili frasi associate.