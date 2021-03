Inter, senti l'agente di Hakimi: "Lui felice, Ausilio lo seguiva da tre anni" (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 marzo 2021 " Ventisei partite, sei reti e cinque assist. E' questo il bottino fino a qui della freccia destra nerazzurra Achraf Hakimi , neo acquisto Interista dal Real Madrid dopo l'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 marzo 2021 " Ventisei partite, sei reti e cinque assist. E' questo il bottino fino a qui della freccia destra nerazzurra Achraf, neo acquistoista dal Real Madrid dopo l'...

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti l'agente di Hakimi: "Lui felice, Ausilio lo seguiva da tre anni" Futuro Per Hakimi un contratto di cinque anni con l'Inter , un mattone importante su quello che sarà il suo futuro calcistico. L'agente ha parlato chiaro: "Abbiamo un contratto lungo e siamo ...

Atalanta, senti Vieri: 'Altro che intrusa, Muriel è devastante...' LOTTA APERTA AL QUARTO POSTO - 'Dico solo questo: per lo scudetto è un discorso tra Inter e Milan e per la Champions c'è un posto libero: non posso pensare che la Juve non ci vada. Se lo giocano ...

Inter, senti Elkjaer: "Eriksen? Ecco cosa è successo con Conte Fantacalcio ® Inter, senti l’agente di Hakimi: "Lui felice, Ausilio lo seguiva da tre anni" Hakimi è felice e intende restare: “La decisione di venire a Milano è stata presa direttamente da lui – ha affermato l’agente – Ausilio lo aveva contattato tre anni fa proponendogli in futuro di ...

Bologna, senti Sabatini: occhi su Lamela e Arnautovic Il DS si sbilancia e conferma le indiscrezioni su Lamela e Arnautovic, possibili colpi per un Bologna che punta in alto ...

Futuro Per Hakimi un contratto di cinque anni con l', un mattone importante su quello che sarà il suo futuro calcistico. L'agente ha parlato chiaro: "Abbiamo un contratto lungo e siamo ...LOTTA APERTA AL QUARTO POSTO - 'Dico solo questo: per lo scudetto è un discorso trae Milan e per la Champions c'è un posto libero: non posso pensare che la Juve non ci vada. Se lo giocano ...Hakimi è felice e intende restare: “La decisione di venire a Milano è stata presa direttamente da lui – ha affermato l’agente – Ausilio lo aveva contattato tre anni fa proponendogli in futuro di ...Il DS si sbilancia e conferma le indiscrezioni su Lamela e Arnautovic, possibili colpi per un Bologna che punta in alto ...