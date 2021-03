Immorale – Milano

(Di venerdì 26 marzo 2021)Via Lecco, 15 – 20124Tel. 02/21067364 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: piatti 7/20€, menù degustazione 65€ Giorno di chiusura: mai OFFERTANato sulle ceneri di Forno Collettivo,si presenta come un locale dove mangiare “quello che si vuole in ordine sparso”, uscendo dal classico schema “antipasti, primi, secondi e dolci” presente nella maggior parte dei menù. Oltre alla scelta à la carte, c’è un solo menù degustazione di 10 portate a 65 euro (che se comprato online costa 50€), accanto a piatti più easy adatti anche per un aperitivo. Senza minimamente mettere in dubbio la qualità delle materie prime, alla prova dei fatti, però, la cucina ha ancora strada da fare. Dopo un assaggio di pane con dell’olio evo siciliano, abbiamo provato le discrete fettucce di grani antichi con baccalà confit, alacce, ...

