Il consiglio ad Allegri scatena la bufera sul web (Di giovedì 25 marzo 2021) E i migliori vincono, non riposano', I tifosi replicano a Cerruti Le considerazioni del giornalista della Gazzetta trovano poco consento sui social. C'è chi dice: ' Ideale per chi?', chi contesta 'Se ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 25 marzo 2021) E i migliori vincono, non riposano', I tifosi replicano a Cerruti Le considerazioni del giornalista della Gazzetta trovano poco consento sui social. C'è chi dice: ' Ideale per chi?', chi contesta 'Se ...

Advertising

infoitsport : Il consiglio ad Allegri scatena la bufera sul web - summad981 : @picchinicchi @matteoconti222 @Fra_Conti5 @Pazzotiodio No prende Allegri Icardi Kroos e Benzema tutti in prestito c… - Jeky655321 : Fatevene una ragione. e per chi non campa senza Allegri consiglio di andare a tifare roma o dove cazzo andrà. e ag… - infoitsport : Allegri e quel consiglio su Bentancur: «Non può giocare in quella posizione» - Agobp : Alla miriade di gente impazzita per le “banalità” di Allegri di ieri sera consiglio di leggere quanto racchiuso in… -