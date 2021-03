Ho gioito all’arrivo di Gattuso ma ora spero nel ritorno a Napoli di Sarri

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 marzo 2021) Carosta, sei per me un faro nel mondo dell’informazione sule oggi, da tuo affezionato lettore che ama una testata in grado di rifuggire dalle banalità mi ritrovo a scriverti per fare la seguente confessione. Confesso di aver desiderato ardentemente l’esonero di Ancelotti, in particolare modo dopo le prestazioni avvilenti in Champions (col Genk) e in campionato. Genoa, Bologna, Udinese, Torino tutte partite di una straziante desolazione tra Lozano che per inutilità e fastidio ricordava il più inconcludente Vargas e un Fabian Ruiz che sembrava esser di colpo divenuto un brocco da erede di Iniesta che era. Confesso di aver accolto con gioia, sperando che avesse l’identico impatto di Mazzarri quando raccolse la squadra dall’encefalogramma piatto lasciato in eredità da Donadoni (compagno di squadra e di vittorie di ...