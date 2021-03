Gwyneth Paltrow sul divorzio da Chris Martin: “Non avrei mai voluto, è stato devastante” (Di giovedì 25 marzo 2021) Gwyneth Paltrow sul divorzio da Chris Martin ha dichiarato di recente che non avrebbe mai voluto farlo e che si è trattata, indubbiamente, di una esperienza devastante. Tuttavia proprio la separazione dal padre dei suoi figli le ha consentito di incontrare l’amore di Brad Falchuk, il suo secondo marito. Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno trascorso molti momenti felici e messo al mondo due figli, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006: Apple e Moses. Hanno fatto sognare i fan. Lei, attrice apprezzatissima famosa in tutto il mondo, e lui, musicista e cantante di enorme successo globale, sembravano essere l’inossidabile coppia perfetta, almeno agli occhi dei sostenitori. In un podcast, sono ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)suldaha dichiarato di recente che non avrebbe maifarlo e che si è trattata, indubbiamente, di una esperienza. Tuttavia proprio la separazione dal padre dei suoi figli le ha consentito di incontrare l’amore di Brad Falchuk, il suo secondo marito.hanno trascorso molti momenti felici e messo al mondo due figli, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006: Apple e Moses. Hanno fatto sognare i fan. Lei, attrice apprezzatissima famosa in tutto il mondo, e lui, musicista e cantante di enorme successo globale, sembravano essere l’inossidabile coppia perfetta, almeno agli occhi dei sostenitori. In un podcast, sono ...

