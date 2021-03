Graduatorie ATA terza fascia: l’invalidità è solo titolo di preferenza, non dà precedenza per le supplenze. Dove si inserisce (Di giovedì 25 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Siamo in attesa del decreto e della tabella titoli definitivi, dopo il parere del CSPI. Nel frattempo pubblichiamo le indicazioni che emergono dalla BOZZA, con l'avvertenza che andrà poi letto il decreto definitivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021)ATAanni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Siamo in attesa del decreto e della tabella titoli definitivi, dopo il parere del CSPI. Nel frattempo pubblichiamo le indicazioni che emergono dalla BOZZA, con l'avvertenza che andrà poi letto il decreto definitivo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: l’invalidità è solo titolo di preferenza, non dà precedenza per le supplenze. Dove si… - GazzettaDellaSc : Graduatorie terza fascia ATA: il servizio valutato di “FATTO” non da diritto né a punteggio né a ricostruzione di c… - UInformgiovani : AL VIA LA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA Dal 22 marzo 2021 è possibile procedere con l'inseriment… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia 2021/23: compilazione domanda in 10 passi [VIDEO TUTORIAL] - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: il servizio valutato di “FATTO” non da diritto né a punteggio né a ricostruzione di c… -