Elettra Lamborghini svela gli effetti del coronavirus sulla sua routine (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo l’esito negativo del tampone, Elettra Lamborghini è ritornata alla vita di prima ma il covid qualche effetto l’ha lasciato Col tempo, Elettra Lamborghini è riuscita a creare un rapporto di sincerità ed armonia con la sua community tale da condividere con loro molto della sua vita sia artistica sia personale. Di recente, la cantante è risultata positiva al Covid ed è stata costretta a stare lontana dai suoi cari, in compagnia dei suoi cani, ma non si è persa d’animo. Ogni giorno attraverso le storie Instagram ha raccontato momenti dell’isolamento e anche le sue condizioni di salute. Non ha mai nascosto di avere avuto episodi di sconforto, ma ha sempre saputo raccontare alla sua community con limpidezza lo stato d’animo che provava. Il giorno in cui ha scoperto di essere negativa, la sua gioia ha inondato Instagram. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo l’esito negativo del tampone,è ritornata alla vita di prima ma il covid qualche effetto l’ha lasciato Col tempo,è riuscita a creare un rapporto di sincerità ed armonia con la sua community tale da condividere con loro molto della sua vita sia artistica sia personale. Di recente, la cantante è risultata positiva al Covid ed è stata costretta a stare lontana dai suoi cari, in compagnia dei suoi cani, ma non si è persa d’animo. Ogni giorno attraverso le storie Instagram ha raccontato momenti dell’isolamento e anche le sue condizioni di salute. Non ha mai nascosto di avere avuto episodi di sconforto, ma ha sempre saputo raccontare alla sua community con limpidezza lo stato d’animo che provava. Il giorno in cui ha scoperto di essere negativa, la sua gioia ha inondato Instagram. ...

Advertising

trash_italiano : Elettra, Elettra Lamborghini #Isola - Stefy_1987 : Prevedo una sveglia generale anche per Elettra Lamborghini ma con calma. - simoner03606893 : Ma che cazzo mettete le foto di Mina se vi ascoltate Elettra Lamborghini ? - Escapewithoran : Io vorrei essere anche io morta di fame come Elettra Lamborghini - luxannaxcx : @Nokiwii1 @TheChilenger NOT ELETTRA LAMBORGHINI ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Isola dei Famosi, Rafinados e Burinos potranno comunicare tra di loro Questa sera, Giovedi' 25 Marzo, la conduttrice Ilary Blasi, e gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, si ritroveranno a gestire i malcontenti dei partecipanti. Isola dei ...

Elettra Lamborghini confessa: "Dopo il Covid non è facile" Elettra Lamborghini è tornata finalmente a sorridere dopo aver lottato contro il Covid. Anche la cantante è infatti risultata positiva al virus poco prima di iniziare l' Isola dei Famosi , motivo per ...

Elettra Lamborghini riabbraccia Nick dopo la quarantena Mediaset Play Elettra Lamborghini svela gli effetti del coronavirus sulla sua routine Dopo l'esito negativo del tampone, Elettra Lamborghini è ritornata alla vita di prima ma il covid qualche effetto l'ha lasciato.

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni quarta puntata: in arrivo un nuovo naufrago In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. Tantissime le novità in programma per questa sera. Ecco tutte le anticipazioni sulla qu ...

Questa sera, Giovedi' 25 Marzo, la conduttrice Ilary Blasi, e gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e, si ritroveranno a gestire i malcontenti dei partecipanti. Isola dei ...è tornata finalmente a sorridere dopo aver lottato contro il Covid. Anche la cantante è infatti risultata positiva al virus poco prima di iniziare l' Isola dei Famosi , motivo per ...Dopo l'esito negativo del tampone, Elettra Lamborghini è ritornata alla vita di prima ma il covid qualche effetto l'ha lasciato.In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. Tantissime le novità in programma per questa sera. Ecco tutte le anticipazioni sulla qu ...