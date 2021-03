Dopo Pasqua riaperture più lontane? La situazione di bar, ristoranti e palestre (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo Pasqua quali riaperture ci saranno? È una domanda che coinvolge settori significativi: bar, ristoranti, pizzerie, pub, palestre, piscine. Ambienti che oltre a rappresentare contesti sociali significativi, sono anche settori economici importanti per chi lavora e per l'indotto. La prima data da tenere presente è quella del 6 aprile. Il giorno Dopo Pasquetta sarà, infatti, l'ultimo giorno in cui saranno in vigore il Dpcm ed il decreto che regolano le restrizioni anti-Covid di questo periodo. Non ci sono dubbi sul fatto che arriverà un nuovo provvedimento ed è praticamente certo che continuerà a prevedere una divisione del territorio in fasce di rischio. riaperture Dopo Pasqua, come stanno le cose Al momento, come è noto, l'Italia è ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 marzo 2021)qualici saranno? È una domanda che coinvolge settori significativi: bar,, pizzerie, pub,, piscine. Ambienti che oltre a rappresentare contesti sociali significativi, sono anche settori economici importanti per chi lavora e per l'indotto. La prima data da tenere presente è quella del 6 aprile. Il giornoPasquetta sarà, infatti, l'ultimo giorno in cui saranno in vigore il Dpcm ed il decreto che regolano le restrizioni anti-Covid di questo periodo. Non ci sono dubbi sul fatto che arriverà un nuovo provvedimento ed è praticamente certo che continuerà a prevedere una divisione del territorio in fasce di rischio., come stanno le cose Al momento, come è noto, l'Italia è ...

