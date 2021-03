(Di giovedì 25 marzo 2021) La Camera Giudicante dell’Organismo di Controllo Finanziario dei Club(CFCB) ha preso una decisione nel caso, a proposito del mancato rispetto da parte del club turco dei requisiti di monitoraggio definiti nei Regolamentiper le licenze per club e del Fair Play Finanziario. Lo riporta la stessain una nota ufficiale, L'articolo

...nazionale è però la "rottamazione" delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro per icon l'... Si possono pagare senza sanzione ed interessi fino al 31 marzo i bollia dicembre 2020 e ...244/2007); divieto di compensazione in caso dierarialie iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro ( articolo 31 , comma 1, Dl n. 78/2010). Per quanto riguarda le modalità ...Al club turco sarà applicata una sanzione pari al 15% dei ricavi che il club avrebbe diritto a ricevere da eventuali partecipazioni alle competizioni UEFA 2021/22.L’ex Equitalia cancella debiti fiscali di oltre 30.000 euro. Pace fiscale, Rottamazione cartelle e Saldo stralcio, quanto costa l'indecisione del MEF. Novità.