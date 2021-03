Dante: 10 espressioni create dal Sommo Poeta che usiamo ancora oggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il padre della lingua italiana ha lasciato sicuramente un segno importante nella letteratura, realizzando espressioni popolari ancora oggi La lingua italiana è una delle più complesse al mondo, ma anche una delle più “poetiche”. Il linguaggio quotidiano infatti è ricco di espressioni e modi di dire, che in realtà, non sono altro che citazioni nate proprio da Dante. Alcune di esse sono contenute nella Divina Commedia e oggi 25 marzo 2021 in occasione del Dantedì, giornata internazionale dedicata al Sommo Poeta, ne abbiamo scelte alcune. Stai fresco Quest’espressione è una delle più popolari e più utilizzate nel nostro linguaggio. “Stai fresco” deriva dal XXXII canto dell’Inferno dalla citazione “dove i peccatori stanno freschi”, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Il padre della lingua italiana ha lasciato sicuramente un segno importante nella letteratura, realizzandopopolariLa lingua italiana è una delle più complesse al mondo, ma anche una delle più “poetiche”. Il linguaggio quotidiano infatti è ricco die modi di dire, che in realtà, non sono altro che citazioni nate proprio da. Alcune di esse sono contenute nella Divina Commedia e25 marzo 2021 in occasione deldì, giornata internazionale dedicata al, ne abbiamo scelte alcune. Stai fresco Quest’espressione è una delle più popolari e più utilizzate nel nostro linguaggio. “Stai fresco” deriva dal XXXII canto dell’Inferno dalla citazione “dove i peccatori stanno freschi”, ...

