Covid, focolaio in un ospedale del Genovese «partito da personale non vaccinato». Toti: «Subito un decreto sull'obbligatorietà» (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuovo caso di focolaio in un'azienda sanitaria della Liguria. Nove persone sono risultate positive al Coronavirus nel reparto di Medicina dell'ospedale di Lavagna, in provincia di Genova. Stando alle indagini dell'Asl, il contagio sarebbe partito da un dipendente tra il personale sanitario che fino ad ora si è rifiutato di ricevere il vaccino contro il Covid. Una versione confermata anche dal presidente della Regione Giovanni Toti che ora chiede un decreto ad hoc per porre fine a questi episodi. Per questioni di privacy, l'azienda sanitaria non è nella posizione di chiedere agli operatori chi si è vaccinato e chi ha preferito non farlo, ma il direttore generale dell'Asl4 Paolo Petralia è comunque in grado di riferire che allo stato attuale circa un ...

