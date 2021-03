CorSport: Petagna e Rrahmani rientreranno in campo con il Crotone (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Napoli ha ripreso l’allenamento a Castel Volturno a ranghi ridotti: metà squadra è impegnata in Nazionale. Inoltre, sono ancora fuori causa Rrahmani, che tornerà a Napoli dopo essersi infortunato nel ritiro in Kosovo, Lobotka, ancora alle prese con postumi dell’intervento per la tonsillite, e Petagna. Il Corriere dello Sport scrive che sia Petagna che Rrahmani rientreranno in campo con il Crotone. “Procede il recupero di Petagna, fermo dalla partita con la Juve. Ieri Andrea ha svolto una parte del lavoro in gruppo oltre a una parte personalizzata. L’obiettivo, sia per lui che per Rrahmani, è il rientro con il Crotone dopo la sosta”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Napoli ha ripreso l’allenamento a Castel Volturno a ranghi ridotti: metà squadra è impegnata in Nazionale. Inoltre, sono ancora fuori causa, che tornerà a Napoli dopo essersi infortunato nel ritiro in Kosovo, Lobotka, ancora alle prese con postumi dell’intervento per la tonsillite, e. Il Corriere dello Sport scrive che siacheincon il. “Procede il recupero di, fermo dalla partita con la Juve. Ieri Andrea ha svolto una parte del lavoro in gruppo oltre a una parte personalizzata. L’obiettivo, sia per lui che per, è il rientro con ildopo la sosta”. L'articolo ilNapolista.

