CorSport | per De Laurentiis Lozano vale più di 50 milioni

In questo scorcio di stagione Hirving Lozano è diventato una pedina fondamentale, nel Napoli. Sicuramente un valore aggiunto per la squadra di Gattuso dopo un inizio in cui da più parti era stato definito un "pacco". Il Corriere dello Sport scrive che secondo Transfermarkt, il valore del messicano, oggi, sarebbe di 45 milioni di euro. Ma che per De Laurentiis vale di più: sicuramente oltre i 50 milioni. "Riferendosi alla valutazione di mercato riportata dai tedeschi di Transfermarkt, oggi Lozano varrebbe 45 milioni di euro: 7 milioni in più di qualche tempo fa e soprattutto un valore tale da essere considerato il messicano d'oro. Il più quotato di tutti. L'idea, comunque, è che per De Laurentiis valga molto di più: oltre 50

