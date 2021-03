Chiara Ferragni | Fedez e l’incontro tra Vittoria e Leone | «Un nuovo inizio»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) «Ciao sorellina, ti aspetto con amore». Che il piccolo Leone non vedesse l’ora di incontrare la sorellina Vittoria, si era capito già da alcune videochiamate. Adesso il desiderio è diventato realtà: Chiara Ferragni e Fedez, diventati genitori per la seconda volta, sono infatti tornati a casa dopo tre giorni in clinica dove appunto – a causa delle restrizioni anti-coronavirus – non potevano entrare altri parenti.