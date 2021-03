Caldo estremo e locuste in Kuwait! Non era mai successo a Marzo (Video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’ondata di Caldo estremo sta sferzando la Penisola Araba, accompagnata da forti venti caldissimi che hanno provocato anche intense tempeste di sabbia. Tra le zone più colpite c’è quella del Kuwait, che ieri ha registrato anche un impressionante record di Caldo sfiorando i 45 gradi: una ondata di Caldo estremo che non era mai stata raggiunta nel mese di Marzo, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’ondata dista sferzando la Penisola Araba, accompagnata da forti venti caldissimi che hanno provocato anche intense tempeste di sabbia. Tra le zone più colpite c’è quella del Kuwait, che ieri ha registrato anche un impressionante record disfiorando i 45 gradi: una ondata diche non era mai stata raggiunta nel mese di

Advertising

mweiss_tue : RT @Lanuovaecologia: Squali contro i cambiamenti climatici. Un nuovo studio dimostra l’importanza dei “grandi predatori” per gli ecosistemi… - HotelCityMiMa : RT @Lanuovaecologia: Squali contro i cambiamenti climatici. Un nuovo studio dimostra l’importanza dei “grandi predatori” per gli ecosistemi… - LandiDario : RT @Lanuovaecologia: Squali contro i cambiamenti climatici. Un nuovo studio dimostra l’importanza dei “grandi predatori” per gli ecosistemi… - Lanuovaecologia : Squali contro i cambiamenti climatici. Un nuovo studio dimostra l’importanza dei “grandi predatori” per gli ecosist… - DMove_it : Testare un'auto nel ghiaccio e nel caldo estremo, ma senza viaggiare? -