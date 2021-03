Vieri | «Se c’è la qualità di Mertens cambia tutto Al completo il Napoli è fortissimo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Christian. Secondo lui Pirlo resterà alla guida della Juventus. «Io lo vedo ancora in panchina: non credo che la Juve possare tre allenatori in tre anni. E non puoi essere un maestro dopo Barcellona e la partita dopo uno che non ha abbastanza esperienza». E non è nemmeno da considerare fallito il progetto Ronaldo. «Prendere un giocatore non significa vincere la Champions in automatico: servono uno squadrone e anche fortuna. Con lui c’erano più possibilità, non la certezza di riuscirci. Messi non la vince da sei anni, il City e il Psg non ci sono ancora riusciti». Di una cosa però è certo: la Juve quest’anno non vincerà lo scudetto. «La Juve questo scudetto non lo vince». Gli viene chiesto chi gioca meglio in Italia. Risponde: «Io metto prima l’Atalanta. Velocità, forza, aggressività e guardate l’attacco, ...