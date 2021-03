Un quartiere al posto del vecchio ospedale (Di mercoledì 24 marzo 2021) di Antonio Caccamo Scatta il semaforo verde per l'operazione urbanistica del secolo. Un mega cantiere da 320 milioni. Potrà nascere un nuovo quartiere di 650 appartamenti tra piazze e viali alberati ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) di Antonio Caccamo Scatta il semaforo verde per l'operazione urbanistica del secolo. Un mega cantiere da 320 milioni. Potrà nascere un nuovodi 650 appartamenti tra piazze e viali alberati ...

Ultime Notizie dalla rete : quartiere posto Un quartiere al posto del vecchio ospedale Potrà nascere un nuovo quartiere di 650 appartamenti tra piazze e viali alberati al posto dell'ospedale vecchio, enorme vuoto da 11 anni fa nel cuore della città. Ruspe e gru nei prossimi dieci anni ...

Con grazia e con coraggio La figlia Luciana, a 23 anni, supera il concorso per un posto fisso in banca e rinuncia alla ... Progettano di aprire un teatro, "La scala della vita", da donare all'ospedale e a tutto il quartiere, ...

Un quartiere al posto del vecchio ospedale Il Giorno Un quartiere al posto del vecchio ospedale Il Consiglio comunale ha finalmente approvato il progetto da 320 milioni per il mega cantiere dove le ruspe lavoreranno dieci anni ...

