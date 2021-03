' Tradiscono il camice | vanno cacciati'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) una furia contro i no vax Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova. Parla a ruota libera, dalle minacce di morte che riceve ogni giorno al rapporto con la Digos per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tradiscono camice

Leggo.it

una furia contro i no vax Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova. Parla a ruota libera, dalle minacce di morte che riceve ogni giorno al rapporto con la Digos per ...Potrebbero pure loro far parte di quella ampia schiera inbianco impegnata nella lotta ... La salvezza è invece la famiglia, gli affetti più cari che nonmai e ti restano accanto fino ...È una furia contro i no vax Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. Parla a ruota libera, dalle minacce di morte ...Il quarantunenne ha lasciato una macchia di sangue sulla camicia di una vittima. I carabinieri sono andati ad arrestarlo a Napoli ...