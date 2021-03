Stella McCartney presenta la collezione FW 21 | libertà ed ecosostenibiltà

(Di mercoledì 24 marzo 2021)nella nuovaFW 2021 unisce tradizione, glamour, sport per affrontare la quotidianità con un tocco di originalità LaAutunno Inverno 2021 diè statata attraverso un video show, girato da Mert & Marcus presso la Tate Modern di Londra. Alla base dellala parola Desire, ovvero il desiderio di ritornare alla normalità, alla voglia di uscire, sorridere e divertirsi. Laè costituita da capi colorati, cappotti oversize, giubbini corti su maglioni di lana a mezzo collo. A questo si aggiungono capi perfetti per il giorno: bluse in tessuti leggeri e colorati su pantaloni aderenti, ma che terminano a zampa. Pochi gli abiti da sera, tra i tanti emerge un ...

debutta con una pelle innovativa ed ecosostenibile. , la nota stilista inglese ha lanciato Mylo, ecopelle biologica costituita da un nuovo materiale vegano mai visto nel mondo: la '...svela la collezione Autunno/Inverno 2021 - 22 con un video show che è una sferzata di energia. Girato dal duo Mert & Marcus nei corridoi della Tate Modern a Londra , il brand parte ...Si chiama micelio, la parte vegetativa dei funghi formato da un intreccio di filamenti detti ife, tubuli in cui scorre il protoplasma. Funziona un po' come le radici degli alberi e serve a far crescer ...I capi per il prossimo inverno presentati alla Tate Modern di Londra e realizzati al 77% con materiali green, riflettono un desiderio collettivo di libertà, incoraggiando le donne a vestirsi di tutto ...