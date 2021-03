Smart home, quanto vale e come cambia. Il rapporto del Centro studi Tim (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le nuove esigenze dettate dalla pandemia hanno portato molte famiglie a trasformare le proprie abitazioni in uffici, aule scolastiche e perfino in palestre. Un ripensamento delle mura domestiche che rappresenta un elemento di stimolo per il mercato degli oggetti connessi ad uso casalingo, a cui si aggiunge il fatto che la componente di efficienza energetica della domotica potrà continuare a godere di incentivi statali che sono stati ulteriormente rafforzati nel corso del 2020 (ecobonus, superbonus). È quanto emerge dal primo rapporto sulla Smart home elaborato dal Centro studi Tim (rapporto Smart home, Internet of Things nelle case italiane). “La ricerca sulla Smart home, che abbiamo elaborato con il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le nuove esigenze dettate dalla pandemia hanno portato molte famiglie a trasformare le proprie abitazioni in uffici, aule scolastiche e perfino in palestre. Un ripensamento delle mura domestiche che rappresenta un elemento di stimolo per il mercato degli oggetti connessi ad uso casalingo, a cui si aggiunge il fatto che la componente di efficienza energetica della domotica potrà continuare a godere di incentivi statali che sono stati ulteriormente rafforzati nel corso del 2020 (ecobonus, superbonus). Èemerge dal primosullaelaborato dal, Internet of Things nelle case italiane). “La ricerca sulla, che abbiamo elaborato con il ...

