Simona Ventura parla dello scontro con Matteo Bassetti: ecco le sue parole (Di mercoledì 24 marzo 2021) Simona Ventura è stata al centro di un duro scontro ieri sera a Cartabianca dove è stata rimproverata dal dottor Matteo Bassetti per aver parlato delle cure del Covid-19 pur senza possederne i requisiti e i titoli di studio. Simona Ventura, dal canto suo, ha replicato di essersi limitata a riportare la propria esperienza personale e nulla più: poco fa, su Facebook, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo essere stata testata positiva al tampone per il Covid, annunciando di essersi finalmente negativizzata. La conduttrice di Game of Games, che andra in onda al 31 marzo, è poi tornata sullo scontro di ieri sera con Matteo Bassetti, affermando di non essersi voluta abbassare alle provocazioni ...

