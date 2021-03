Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì mattina (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale . A rivelarlo è il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. 'Per problematiche di salute - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021)in. A rivelarlo è il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. 'Per problematiche di salute - ...

Advertising

repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - Agenzia_Ansa : FLASH | Silvio Berlusconi 'per problematiche di salute è ospedalizzato da lunedì mattina'. Lo ha reso noto il suo l… - LiciaRonzulli : Non ho mai avuto paura di difendere le mie idee, la proposta di legge per l’obbligo vaccinale del personale sanitar… - ZenPinkpanther : RT @repubblica: ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - theBagattella : RT @repubblica: ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' -