Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di mercoledì 24 marzo 2021) Segrate (Milano) - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedi' mattina all'ospedale San Raffaele di Segrate, alle porte di Milano, per "problemi di salute". Lo confermano ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Segrate (Milano) - Il leader di Forza Italiada lunedi' mattina all'ospedale Sandi Segrate, alle porte di Milano, per "problemi di salute". Lo confermano ...

acmilan : #OnThisDay in 1986 ?? 35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi ??? 35 anni fa, l'inizio uf… - Agenzia_Ansa : FLASH | Silvio Berlusconi 'per problematiche di salute è ospedalizzato da lunedì mattina'. Lo ha reso noto il suo l… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby… - mariocaprio601 : RT @Michele02828265: Questi uomini di DESTRA tutti di un pezzo. Uomini di onore.... ogni volta che si deve presentare al PROCESSO guarda ca… - infoitinterno : Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale -