Raffica di denunce da parte della Polizia di Stato

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Numerosissime ledinel corso degli ultimi servizi di controllo del territorio nel capoluogo. Sono state monitorate le zonecittà dove maggiore è il traffico veicolare e la presenza di cittadini. In Città Vecchia l’attenzione degli agenti sia del Commissariato Borgo che delle Volanti ha permesso di identificare 5 persone, tre delle quali giunte dalla provincia, tutte trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Dopo le fasi di identificazione sono state segnalate all’autorità competente come assuntori di sostanze stupefacenti e sanzionate per la violazioni alle norme vigenti “antiCovid”. Sempre nel Borgo Antico, l’incessante e capillare opera dei poliziotti del Commissariato coadiuvati dai tecnici di Enel distribuzione, ha ...

Diverse le infrazioni e i reati rilevati dagli agenti del Commissariato Borgo e delle Volanti nel capoluogo jonico e nella sua provincia: ...Numerosissime denunce della Polizia di Stato di Taranto nel corso degli ultimi servizi di controllo nelle zone della città dove è maggiore il traffico veicolare e la presenza di cittadini. In Città Ve ...