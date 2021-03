Pfizer ci ha preso gusto e ora prepara la terza dose (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lascia o raddoppia? Pfizer rilancia, e ora punta alla terza dose. Due non bastano. E se nemmeno la terza sarà totalmente efficace perché non pensare a una quarta o una quinta? Tre dosi di vaccino Covid per battere anche le varianti del coronavirus, in particolare quella sudafricana. È l’ipotesi allo studio di Pfizer e BioNTech che annunciano l’avvio di una ricerca sulla sicurezza e l’immunogenicità di una terza dose del loro vaccino anti-Covid, per valutare l’efficacia di un richiamo contro l’infezione causata da varianti di Sars-CoV-2 già circolanti o che potrebbero emergere in futuro.



Come spiega Adnkronos, “ai partecipanti del trial di fase 1 condotto sul vaccino Pfizer-BioNTech negli Usa verrà offerta la possibilità di ricevere una ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lascia o raddoppia?rilancia, e ora punta alla. Due non bastano. E se nemmeno lasarà totalmente efficace perché non pensare a una quarta o una quinta? Tre dosi di vaccino Covid per battere anche le varianti del coronavirus, in particolare quella sudafricana. È l’ipotesi allo studio die BioNTech che annunciano l’avvio di una ricerca sulla sicurezza e l’immunogenicità di unadel loro vaccino anti-Covid, per valutare l’efficacia di un richiamo contro l’infezione causata da varianti di Sars-CoV-2 già circolanti o che potrebbero emergere in futuro.Come spiega Adnkronos, “ai partecipanti del trial di fase 1 condotto sul vaccino-BioNTech negli Usa verrà offerta la possibilità di ricevere una ...

Advertising

vitovito63 : @pestapere Ma si vergogni per cosa ha scritto sui vaccini. Sta sparlando per partito preso, senza cognizione di cau… - MisssFreedom : @Vijk1962 No Vittorio penso che sia un’altra la risposta: in pratica il vaccinato pfizer ha il 70% di possibilità i… - lajodina : @GiovyDean @piersileri Uno shit storming mai visto per una persona che ha fatto una cosa perfettamente lecita. Maga… - biancavschiller : @marco_heffler Era una delle poche che seguivo. Ha criticato il sistema delle liste parallele/imbucati, fino a quan… - ClaudiaGentile0 : Che vaccino avrà preso Vladi? a) Pfizer b) Moderna c) Pfizer #23marzo -