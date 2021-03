Offerte di Primavera Amazon | gli sconti imperdibili di cui approfittare subito

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Elettrodomestici per la pulizia di casa e la cucina Sappiamo che in questo periodo storico la casa ha assunto un ruolo centrale nelle nostre vite: croce e delizia di noi tutte, è il rifugio sicuro in cui passare le nostre giornate, anche se ormai, spesso, ci sta un po’ stretta. C’è chi ne sta approfittando per fare tutti quei lavori e quelle noiose pulizie che rimandava da tempo (ma che, una volta fatte, ti fanno sentire a posto con la coscienza almeno per un anno!) e chi invece si trova, suo malgrado, alle prese con la normale amministrazione domestica, con la differenza che ora sono tutti, ma proprio tutti a casa! Ci vengono in soccorso i robot aspirapolvere di ultima generazione, che spazzano la stanza mentre noi aiutiamo i piccoli in Dad o facciamo smartworking, la scopa elettrica senza fili, l’impastatrice planetaria per cucinare insieme e addirittura un purificatore di aria: ...