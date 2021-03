Nuovo flirt per Dayane Mello? Parte il totonomi, vari gli indiziati (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dayane Mello sembrerebbe non aver fermato il suo excursus passionale una volta chiuse le porte del Grande Fratello VIP. La modella e influencer brasiliana sembrerebbe avere un Nuovo flirt con un uomo ancora non meglio specificato. Tutto quello che ci è dato sapere ad oggi è che “le fa bene al cuore”. Strani scambi di follow con Koray Günter Non abbiamo molti indizi per ipotizzare chi sia l’uomo che sta scaldando nuovamente il cuore della trentaduenne Dayane Mello. Possiamo solo affrettare alcune ipotesi. Ad esempio a molti fan della modella brasiliana è subito saltato agli occhi uno scambio di follow sospetto su Instagram. Proprio nelle ultime ore, Dayane Mello ha iniziato a seguire il ventiseienne Koray Günter, calciatore di Serie A tedesco di origine ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021)sembrerebbe non aver fermato il suo excursus passionale una volta chiuse le porte del Grande Fratello VIP. La modella e influencer brasiliana sembrerebbe avere uncon un uomo ancora non meglio specificato. Tutto quello che ci è dato sapere ad oggi è che “le fa bene al cuore”. Strani scambi di follow con Koray Günter Non abbiamo molti indizi per ipotizzare chi sia l’uomo che sta scaldando nuovamente il cuore della trentaduenne. Possiamo solo affrettare alcune ipotesi. Ad esempio a molti fan della modella brasiliana è subito saltato agli occhi uno scambio di follow sospetto su Instagram. Proprio nelle ultime ore,ha iniziato a seguire il ventiseienne Koray Günter, calciatore di Serie A tedesco di origine ...

veryinutil : Dayane Mello ha un nuovo flirt dopo il Grande Fratello Vip: di chi si tratta? #gfvip - rosariocurz : @bastadramma Ok. Ma scusami cosa ha detto di male? Ci sta .. meglio parlare di un presunto nuovo flirt che essere a… - infoitcultura : Bianca Guaccero, il nuovo flirt è sconvolgente: lui è un attore famosissimo - rosmell73367971 : @MNT60618179 ma raga non è che se l’ha iniziato a seguire allora sono fidanzati, nuovo flirt, best friend ceh no - icarvsplume : RT @___Cre___: Ma poi posso dire una cosa? Quel 'finto' flirt di Awed fatto per gioco appassiona qualcuno? Sono convinto che ad ogni punt… -