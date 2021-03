Niente lockdown a Pasqua: il Premier chiede scusa (Di mercoledì 24 marzo 2021) La notizia era nell’aria dopo le tante proteste di questi giorni. Il lockdown verrà revocato per Pasqua nella superpotenza europea. Mario Draghi e Angela Merkel (Getty Images)Anche i grandi sbagliano, ma è bene fare un passo indietro al momento giusto. Angela Merkel qualche giorno fa aveva annunciato che il lockdown sarebbe stato prorogato sino al 18 aprile, lanciando nello sconforto milioni di cittadini tedeschi, che speravano, almeno durante le feste di Pasqua in un allentamento. Come non detto, a quanto pare, infatti, la chiusura sarebbe stata revocata. A diffondere la notizia sarebbe stata l’agenzia di stampa tedesca Dpa, che cita fonti governative. A quanto pare il lockdown previsto per le vacanze di Pasqua è stato revocato. Un repentino cambio di tendenza per ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 marzo 2021) La notizia era nell’aria dopo le tante proteste di questi giorni. Ilverrà revocato pernella superpotenza europea. Mario Draghi e Angela Merkel (Getty Images)Anche i grandi sbagliano, ma è bene fare un passo indietro al momento giusto. Angela Merkel qualche giorno fa aveva annunciato che ilsarebbe stato prorogato sino al 18 aprile, lanciando nello sconforto milioni di cittadini tedeschi, che speravano, almeno durante le feste diin un allentamento. Come non detto, a quanto pare, infatti, la chiusura sarebbe stata revocata. A diffondere la notizia sarebbe stata l’agenzia di stampa tedesca Dpa, che cita fonti governative. A quanto pare ilprevisto per le vacanze diè stato revocato. Un repentino cambio di tendenza per ...

Advertising

riotta : Niente lockdown duro a Pasqua in Germania Il disordine #COVID19 regna a Berlino Addio Angela - alexbarbera : Prima lo stop frettoloso ad AstraZeneca, ora il dietrofront sul lockdown di Pasqua. La Merkel ha già un piede fuori… - wastetires : RT @queequeg1901: Quindi la Merkel si è rimangiata tutto. Niente lockdown a Pasqua nonostante il pericolosissimo covid 21 e le TI che stann… - arquer12 : RT @OrtigiaP: Lockdown Germania, Merkel CANCELLA misure Pasqua PROTESTARE SERVE!!! Ora anche in Italia niente lockdown per Pasqua. La… - cillabambam : Il primo anno : “niente ferie estive, siete stati assunti per coprire le ferie dei fissi” e ok. Secondo anno non… -