Morta Julie Pomagalski: l'ex snowboarder francese aveva 40 anni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Morta Julie Pomagalski, l'ex snowboarder francese è deceduta sotto il peso di una valanga Getty Images, Julie PomagalskiStando a quanto riportato da "Le Matin" Julie Pomagalski è Morta, ieri pomeriggio, sotto il peso di una valanga mentre stava percorrendo la zona dello Steintaeler scendendo dal Gemsstock. Nonostante i soccorsi si sono subito precipitati sul luogo dell'accaduto per l'ex campionessa non c'è stato nulla da fare. Oltre a lei è deceduto anche la sua guida e soccorritore del CRS des Alpes di Albertville Bruno Cutelli. Dunque dopo la scomparsa nel maggio 2009 di Karine Ruby, che precipitò in un burrone sul Monte Bianco, è venuta a mancare anche un'altra ...

